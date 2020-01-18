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aksam.com.tr
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 14:29
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  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 14:30

Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu sesleri

Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu sesleri

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Trabzonspor, yerli kontenjanını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Donis Avdijaj ile yollarını ayırmak üzere olan ve yerli kontenjanını arttırmak isteyen Trabzonspor'da gündeme flaş bir isim geldi.

Bordo-mavili takıma son olarak Kayserispor'da forma giyen ancak takımdan ayrılan Bilal Başacıkoğlu önerildi.

Kanat oyuncusu konusunda alternatif sorunu yaşayan bordo-mavililer, Bilal Başacıkoğlu'nu değerlendiriyor.

(Sporx)

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