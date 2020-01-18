Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu sesleri

Trabzonspor, yerli kontenjanını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Donis Avdijaj ile yollarını ayırmak üzere olan ve yerli kontenjanını arttırmak isteyen Trabzonspor'da gündeme flaş bir isim geldi.

Bordo-mavili takıma son olarak Kayserispor'da forma giyen ancak takımdan ayrılan Bilal Başacıkoğlu önerildi.

Kanat oyuncusu konusunda alternatif sorunu yaşayan bordo-mavililer, Bilal Başacıkoğlu'nu değerlendiriyor.

(Sporx)