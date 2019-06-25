Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7645
  • 6,5672
  • 265.202
  • 95.491
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor'da Batuhan Artarslan ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Batuhan Artarslan ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Batuhan Artarslan ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Batuhan Artarslan’ın sözleşmesini feshetti.

25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trabzonspor camiasına, "Hakkınızı helal edin" dedi.

Batuhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bugün Trabzonspor ile olan sözleşmemi karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayım. Trabzonspor bünyesinde bulunduğum süre boyunca üzerimde emeği olan hocalarıma, abilerime, ablalarıma aynı zamanda bana karşı desteklerini hiçbir koşulda esirgemeyen taraftarlarımıza ve sporcu arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin..."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yıldız Tilbe'ye sahnede 'Buray' sürprizi
Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama

Ünlü Futbolcunun Çocukları Kur´an-ı Kerim Öğrenirken Böyle Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

‘Mavi Balina’ niçin engellenemiyor? Dikkat edin WhatsApp'tan yayılıyor!