Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu TFF Başkanı ile görüşecek

Trabzonspor'dan açıklama:
"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp ve Başkan Yardımcımız Ertuğrul Doğan bugün 14.00’te TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşmek üzere Riva’daki tesislere gideceklerdir. Başkanımız görüşmenin ardından tesis önünde açıklama yapacaktır."
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bugün saat 14.00'te TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşecek.
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