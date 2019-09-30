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  3. Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, pazar günü oynanan Beşiktaş maçı sonrası ara vermeden Basel maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımı ile 3 Ekim Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına  başladı

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı.

Karadeniz ekibinde dünkü Beşiktaş maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer oyuncuların ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdikleri bildirildi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 2 Ekim Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

(AA)

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