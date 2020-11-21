Trabzonspor'da Avcı'ya müjdeli haber

Luce'nin bıraktığı kilden heykel de yapılır çanak çömlek de!

Akşam Gazetesi Yazarı Aydın Türkmen, A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde aldığı başarısız sonucu ve Avrupa Şampiyonası vizyonunun nasıl olması gerektiğini köşesine taşıdı.

• "Bireysel performanslarda ya da konsantrasyondaki bir eksiklik takım oyunumuzu etkiliyor."

• "Artık ortaya bir 'Türk tarzı/ekolü' çıkarmak zorundayız."

• "Lucescu'nun takımı gençleştirmek için geride bıraktığı kilden heykel de yapılır, çanak çömlek de."