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aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 08:00
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Trabzonspor'da Avcı'ya müjdeli haber

Trabzonspor'da Avcı'ya müjdeli haber

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AKŞAM

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya ilk maçı öncesi iyi haberler peş peşe geldi.

Trabzonspor'da sakat oyuncularının durumu belli oldu. Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme şans verilmesi halinde 11’de yerini alacak. U21 milli takımında sakatlanan Hüseyin Türkmen’in ise son durumunun iyi olduğu ifade edilirken oynayıp oynamayacağı maç gününde netleştirilecek.

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