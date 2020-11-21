Trabzonspor'da Avcı'ya müjdeli haber

Trabzonspor'da sakat oyuncularının durumu belli oldu. Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme şans verilmesi halinde 11’de yerini alacak. U21 milli takımında sakatlanan Hüseyin Türkmen’in ise son durumunun iyi olduğu ifade edilirken oynayıp oynamayacağı maç gününde netleştirilecek.
Manchester City'yle sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Teknik Direktör Pep Guardiola, eski öğrencisi Lionel Messi'nin transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akşam Gazetesi Yazarı Aydın Türkmen, A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde aldığı başarısız sonucu ve Avrupa Şampiyonası vizyonunun nasıl olması gerektiğini köşesine taşıdı.
• "Bireysel performanslarda ya da konsantrasyondaki bir eksiklik takım oyunumuzu etkiliyor."
• "Artık ortaya bir 'Türk tarzı/ekolü' çıkarmak zorundayız."
• "Lucescu'nun takımı gençleştirmek için geride bıraktığı kilden heykel de yapılır, çanak çömlek de."
Arsenal'ın tecrübeli ismi, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'den anlamlı çağrı...
Süper Lig'de 9. haftanın karşılaşmasında Beşiktaş ve Medipol Başakşehir takımları zorlu maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.
A Milli Basketbol Takımı'ndaki başantrenörlük görevi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından sona erdirilen Ufuk Sarıca, vicdanen çok rahat olduğunu kaydetti.
A Milli Basketbol Takımında Başantrenör Sayın Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı.