Trabzonspor'da Avcı'nın ilk değiştireceği sorun takım savunması

Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Ligin geride kalan 8 haftalık bölümünde 15 golle en fazla gol yiyen takımı olan bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, öncelikli olarak takım savunması üzerinde duruyor.
Avcı, antrenmanlarda oyuncularının takım halinde etkili savunma yapmaları konusunda çaba sarf ediyor.
Futbolculara taktiksel antrenmanlarda sık sık uyarılarda bulunan Avcı, "Sahadaki boş alanları kapatın. Merkezi her zaman kapatın. Arkadaşlarınıza pas için alternatif oluşturacak koşular yapın. Oyun sıkıştığında yönünü değiştirin. Topları ileri şişirmeyin. En yakınınıza, en sağlam olana oynayın." gibi ifadeler kullanıyor.
Avcı, takımdaki genç oyuncularla da yakından ilgileniyor. Altyapıdan birçok ismi A takıma alan bordo-mavili takımın teknik adamı, altyapı ile eş zamanlı antrenmanları gerçekleştiriyor.
- Tam kadro bekleniyor
Trabzonspor'un milli oyuncuların sorunsuz kente dönmesi halinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına tam kadro çıkması bekleniyor.
Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme ile bu karşılaşmada sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün de iyileşmesiyle takımda ciddi bir sakatlık sorunu kalmadığı belirtildi.
Karadeniz ekibi, yeni teknik direktörü Avcı ile ilk maçından galibiyetle ayrılmamın mücadelesini verecek.
Devre arası transfer döneminde ses getirecek hamlelere hazırlanan Galatasaray, Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı ön libero Matheus Fernandes'i kiralamak için Katalan deviyle görüşmelere başladı. Barça'nın bu transfer için Cimbom'a zorluk çıkarmayacağı hatta oyuncuyu bonservisiyle dahi verebileceği belirtiliyor.
Galatasaray'da 19-26 Aralık'ta seçim yapılacak. İçişleri Bakanlığı'nın önlemlerin alınması halinde kongreye izin verdiği belirtiliyor.
Sezon başında Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, bu kez milli yıldız için harekete geçecek. Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki golcünün transferiyle de bizzat ilgilenecek, ocakta imza attırmaya çalışacak.
Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı ile Sierra Leone maçına çıkan Etebo maçın ilk yarısında sakatlık geçirerek kenara geldi.
Salgın sürecinde büyük bir gelir kaybına uğrayan Galatasaray'a bir darbe de UEFA vurdu ve koronavirüsü bahane göstererek Şampiyonlar Ligi gelirinden 1 milyon euro kesinti yaptı.
EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız, 25 gol atan lider Fransa'nın ardından 18 golle H Grubu'nun en çok gol atan takımı olmanın yanında, savunmadaki harika performansıyla da grubun en az gol yiyen ekibi unvanını elde etmişti.