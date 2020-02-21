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aksam.com.tr
  • 21 Şubat 2020 Cuma 12:30
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  • 21 Şubat 2020 Cuma 12:46

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, sakatlığı sebebiyle Beşiktaş maçında yok

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, sakatlığı sebebiyle Beşiktaş maçında yok

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Trabzonspor, Beşiktaş maçı öncesi Anthony Nwakaeme’den gelen haberle sarsıldı. Başarılı futbolcu sakatlığı sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

Bu sezon Süper Lig'de 20 maçta görev alan Nwakaeme 8 gol ve 5 asistlik skor katkısında bulunmuştu.

Trabzonspor’un Beşiktaş maçı kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel da Costa, Manoel Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban

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