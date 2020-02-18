Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçında sahada

Sivasspor mücadelesinin 35. dakikasında sakatlanan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin yüksek ihtimalle kritik Beşiktaş deplasmanına yetişeceği öğrenildi.

Bordo-Mavililer’in yıldızı Anthony Nwakaeme, Sivasspor mücadelesinin 35. dakikasında sakatlanmış ve yerini Abdülkadir Parmak’a bırakmıştı. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile ilgili hocası Hüseyin Çimşir ise “Ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum” açıklamasını yapmıştı.

Nijeryalı yıldızın, son durumunun yarın çekilecek olan MR’dan sonra belli olacağı ve yüksek ihtimalle kritik Beşiktaş deplasmanına yetişeceği öğrenildi.