Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor'da Alexander Sörloth sadece 9 haftada maliyetini karşıladı

Trabzonspor'da Alexander Sörloth sadece 9 haftada maliyetini karşıladı

Trabzonspor'da Alexander Sörloth sadece 9 haftada maliyetini karşıladı

Trabzonspor'un Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, gösterdiği performans ile göz kamaştırıyor.

Taraftarların "Kuzeyin Kralı" lakabını taktığı Sörloth ligde attığı ve attırdığı gollerle yıllık maliyetini şimdiden çıkardı.

Bir yıllık kiralama bedeli 375 bin Euro (2 milyon TL) ve maaşı da 1 milyon 500 bin Euro (9.5 milyon TL) olan golcü futbolcu, bu süreçte 8 gol ve 3 asistle bordomavililere 4 galibiyet kazandırdı, 4 de beraberlik aldırdı. Sörloth, bu sayede kulübe 17 milyon TL (2,7 milyon Euro) girdisi sağladı. Maliyetini çıkarmakla kalmayan Norveçli ayrıca Trabzonspor'a 5,5 milyon TL de kâr yaptırdı. Sörloth'un skor ürettiği maçlarda Trabzonspor hiç kaybetmedi.

BOŞ GEÇMİYOR

Alexander Sörloth, ligde Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Başakşehir'e gol atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise play-offlarda Sparta Prag maçlarında 1'er gol kaydetti.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Chloe net konuştu: Hiçbir zaman bırakmayacağım!
Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver'den manidar paylaşım!
Demet Özdemir'den Can Yaman itirafı
Ameliyat olacağını duyurdu: İki çocuğa kim bakacak?
Serenay yerine Bensu 
<p>Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Resulayn ilçesinde, temiz içme suyu temini

Barış Pınarı Harekatı İle Terörden Temizlenen Rasulayn´da Su Kuyusu Açıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Muğla'daki o sırrı nükleer fizikçiler çözdü! Heyecanlandıran araştırma

Haftanın Fotoğrafları (25-31 Ekim 2019)