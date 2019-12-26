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  3. Trabzonspor'da Alexander Sörloth bereketi! 5 ayda 11 milyon TL kazandırdı

Trabzonspor'da Alexander Sörloth bereketi! 5 ayda 11 milyon TL kazandırdı

Trabzonspor'da Alexander Sörloth bereketi! 5 ayda 11 milyon TL kazandırdı

Trabzonspor'un Crystal Palace'dan kiraladığı Alexander Sörloth, attığı goller ve kazandırdığı puanlarla bordo-mavililere 5 ay içinde maliyetinin 2 katından fazla para kazandırdı.

Alexander Sörloth, bordo-mavili takımda çıktığı 25 resmi maçta toplam 13 gol atma başarısı gösterdi. Ligde 16 maçta 10 gol bulan Sörloth, Avrupa Ligi'nde çıktığı 8 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 2 müsabakada da 1 gol ile takımının skor yükünü çekti.

11 MİLYON TL KAZANDIRDI

İngiliz temsilcisinden 750 bin euro'ya Trabzonspor'a kiralanan 23 yaşındaki "Kuzeyin Kralı" lakaplı Sörloth, Karadeniz ekibine TFF'den prim olarak da şimdiye kadar toplam 11 milyon lira kazandırdı.

Trabzonspor'dan yıllık 1.5 milyon euro alan Sörloth, İngiliz basınına verdiği röportajda spora hentbolcu olarak başladığını ayrıca sürat pateni yarışmalarına katıldığını da söyledi.

(Sabah)


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