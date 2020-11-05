  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Kasım 2020 Perşembe 10:48
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın sözleşme detayları ortaya çıktı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın sözleşme detayları ortaya çıktı

Paylaş

Fanatik

Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Bordo-Mavililer ile başarılı antrenör arasındaki tek pürüz ise sözleşme süresi. Avcı 3 yıllık sözleşme isterken Trabzonspor yönetimi, 1 sene sonraki seçimden dolayı 1+2 yıllık kontrat yapmaya sıcak bakıyor.

Takım bir yandan Alanyaspor deplasmanının hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan Başkan Ahmet Ağaoğlu hoca işini çözmeye çalışıyor. Karadeniz ekibinde öncelikli hedef; Abdullah Avcı.

"ANLAŞAMADIK"

Antalyaspor’un da çok istediği hatta şehre getirip Fenerbahçe maçı öncesi görüşmelerde bulunduğu Avcı, Güney ekibiyle anlaşamadı. Nitekim Antalyaspor Yönetimi’nden bu konuyla ilgili resmi açıklama da yapıldı. Basın sözcüsü Murat Süğlün, “Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadı. Genel şartlarda bir anlaşmaya varamadık. Bunun ardından diğer hoca adaylarımızla görüşmeye başladık” dedi.

HOCA 3 YIL İSTİYOR

Bu gelişmenin ardından gözler tamamen Trabzonspor cephesine çevrildi. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın görüşmeleri yürüttüğü ve detayların konuşulduğu öğrenildi. En büyük pürüz, sözleşme süresi. Avcı direkt 3 yıllık mukavele isterken, yaklaşık 1 sene sonra olağan seçime gidecek olan Bordo-Mavililer ise 1+2 yıl gibi opsiyonlu bir kontrata sıcak bakıyor. Bu konunun aşılması halinde tarafların anlaşma ihtimali oldukça yüksek.

DİĞER ADAYLAR GELMEYE HAZIR

Tamer Tuna ismi kesinlikle Trabzonspor Yönetimi’nin gündeminde yer almazken, Fatih Tekke için de henüz erken olduğu düşünülüyor. Avcı’nın şu anki alternatifleri Şota Arveladze, Mustafa Reşit Akçay ve Samet Aybaba. Phaktakor ile şampiyonluk mücadelesi veren Şota’nın Aralık sonunda kontratı bitiyor. Diğer iki tecrübeli hoca Aybaba ile Akçay ise çağrılmaları halinde göreve gelmeye hazır.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Avcı'nın sözleşme detayları ortaya çıktı! Görüş ayrılığı yaşanan bir konu var
Avcı'nın sözleşme detayları ortaya çıktı! Görüş ayrılığı yaşanan bir konu var

Avcı'nın sözleşme detayları ortaya çıktı! Görüş ayrılığı yaşanan bir konu var

Galatasaray'a sürpriz forvet
Galatasaray'a sürpriz forvet

Galatasaray'a sürpriz forvet

Fener dediler ama anlaştığı takım ortaya çıktı
Fener dediler ama anlaştığı takım ortaya çıktı

Fener dediler ama anlaştığı takım ortaya çıktı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Tolga Ciğerci korkuttu
Tolga Ciğerci korkuttu

Tolga Ciğerci korkuttu

Kendisini kötü hissettiği için dünkü antrenmanda yer almayan Tolga Ciğerci'ye yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. Gurbetçi futbolcunun gribal enfeksiyon geçirdiği tespit edildi.

Yunus Mallı transferinde yeni gelişme
Yunus Mallı transferinde yeni gelişme

Yunus Mallı transferinde yeni gelişme

Galatasaray haricinde Trabzonspor ve Mainz'ın da peşinde olduğu milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın ilk tercihi Cimbom.

Mustafa Denizli'den itiraf: Teklif var
Mustafa Denizli'den itiraf: Teklif var

Mustafa Denizli'den itiraf: Teklif var

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.

Haydi Yiğidolar! Çalımbay'dan sürpriz 11
Haydi Yiğidolar! Çalımbay'dan sürpriz 11

Haydi Yiğidolar! Çalımbay'dan sürpriz 11

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, bu akşam sahasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk ediyor.

Şenol Güneş 'hayalimiz' dedi ve açıkladı
Şenol Güneş 'hayalimiz' dedi ve açıkladı

Şenol Güneş 'hayalimiz' dedi ve açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Özellikle Rusya ve Macaristan maçları bizim için önemli. İkisini de kazanmak istiyoruz ama asıl hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak ve iyi sonuçlarla futbolumuzu göstermek. Aynı zamanda da Dünya Kupası'na katılmak; hayallerimiz bu ve bunu da yapacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Tanzanya'nın kahramanı Samatta
Tanzanya'nın kahramanı Samatta

Tanzanya'nın kahramanı Samatta

Fenerbahçe'nin yıldız forveti Samatta, “2020'nin En Etkili 100 Genç Afrikalısı” listesinde yer aldı. Tanzanyalı, futbol sahası dışında da ön plana çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.