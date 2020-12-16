Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ilk transfer hedefi belli oldu

Bordo-Mavililer, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Willem II forması giyen Görkem Sağlam ile ilgileniyor.
Abdullah Avcı’nın isteği üzerine harekete geçen Trabzonspor yönetimi devre arasında Hollanda temsilcisinin kapısını çalacak.
Geçtiğimiz aylarda geleceği ile ilgili konuşan Sağlam, Trabzonspor’da forma giymeyi hayal ettiğini söylemişti.
Willem ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Görkem Sağlam’ın serbest kalma bedeli ise 350 Bin Euro.
Bochum altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu on numara pozisyonunda görev yapıyor.
Görkem Sağlam, bu sezon 14 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray, Kasımpaşa'nın gözden çıkardığı Aytaç Kara ile yakından ilgileniyor.
DETAY
• Fatih Terim'in onayıyla başlayan görüşmelerin ocak ayı transfer döneminde tamamlanması bekleniyor.
• Aytaç Kara'ya 2,5 yıllık sözleşme teklif edildi.
• 27 yaşındaki orta saha için bonservis bedeli ödenmeyecek.
Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, Deportivo forması giyen eski Galatasaraylı Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta beklenmedik bir kriz çıktı.
YAŞANANLAR
• Emre Akbaba, mücadelenin 71. dakikasında tehlikeli bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçmek istedi.
• Younes Belhanda topu şiddetli bir şekilde oyuncunun elinden aldı.
• İkili arasında ağız dalaşı yaşanmaya başladı. Olayın büyümesini Etebo engelledi.
• Serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda'nın şutu ise auta gitti.
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