Trabzonspor'da Abdullah Avcı hedef haline geldi

Abdullah Avcı göreve büyük bir heyecanla gelmiş ilk iki maçını kazanmış ve kötü giden tabloyu terse çevirmişti. Ancak kupada Adana Demirspor'a elenilmesi camiada Avcı'ya karşı az olan sabrı da tüketti. En ufak bir kayıpta bile hem yönetim hem de teknik ekip hedef oldu. Son Galatasaray yenilgisi ise taraftarı da mahallî basını da çileden çıkardı. Abdullah Avcı'nın devre arasına kadar olan süreçteki Karagümrük ve Göztepe maçlarını kayıp şansı yok.
Yönetim de suçlanıyor
Bu süreçte pragmatik düşündüğünü ve transfer dönemine kadar olan dönemi en az hasarla kapatmaları gerektiğini belirten Abdullah Hoca, önceliğin netice olduğunu vurguluyordu. Ancak şu an netice de tatmin edici değil. Sosyal medyada da zaman zaman örgütlenen bordo-mavili taraftarlar Ahmet Ağaoğlu yönetiminin en büyük yanlışını geçen sezon şampiyonluğa giderken Teknik Direktör Ünal Karaman'ı göndermek olarak değerlendiriyor.
Performansıyla takım arkadaşlarının gölgesinde kalan Emre Akbaba, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor.
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• Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
• Galatasaray yönetiminden henüz yeni bir teklif sunulmadı.
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• Mario Mandzukic ile görüşmelere başlandığı iddia edildi.
• Dünyaca ünlü forvete garanti ücretinin az, performans primlerinin yüksek olduğu bir kontrat teklif edilecek.
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