Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi

Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirdi.
AA'nın geçtiği son dakika haberine göre, bordo-mavili kulüp ile tecrübeli teknik adam her konuda anlaşmaya vardı.
Kısa bir süre için resmi duyuruyu yapması beklenen Fırtına'nın Avcı'yla yapacağı kontratın 3 yıllık olduğu gelen haberler arasında.
AVCI'NIN EKİBİNİDE ŞU İSİMLERİN YER ALMASI BEKLENİYOR
Orhan Ak - Yardımcı Antrenör
Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör
Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü
Caner Erol - Maç ve Performans Analizi
Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü
Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü
Süper Lig'in 8. haftasında 1-1 sona eren B.B. Erzurumspor - Göztepe maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
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Süper Lig'in 8'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde misafir ettiği Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Mavi beyazlılar, maç öncesi seremoniye önünde ‘Geçmiş Olsun İzmir' yazılı ve arkasında ise depremde hayatını kaybedenlerin isim listesinin yer aldığı tişörtle çıktı.
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