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aksam.com.tr
  • 07 Kasım 2020 Cumartesi 18:15
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi

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AA

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaştı.

Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirdi.

AA'nın geçtiği son dakika haberine göre, bordo-mavili kulüp ile tecrübeli teknik adam her konuda anlaşmaya vardı.

Kısa bir süre için resmi duyuruyu yapması beklenen Fırtına'nın Avcı'yla yapacağı kontratın 3 yıllık olduğu gelen haberler arasında.

AVCI'NIN EKİBİNİDE ŞU İSİMLERİN YER ALMASI BEKLENİYOR

Orhan Ak - Yardımcı Antrenör

Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör

Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü

Caner Erol - Maç ve Performans Analizi

Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü

Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü

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