Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi

AA

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaştı.

Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirdi.

AA'nın geçtiği son dakika haberine göre, bordo-mavili kulüp ile tecrübeli teknik adam her konuda anlaşmaya vardı.

Kısa bir süre için resmi duyuruyu yapması beklenen Fırtına'nın Avcı'yla yapacağı kontratın 3 yıllık olduğu gelen haberler arasında.

AVCI'NIN EKİBİNİDE ŞU İSİMLERİN YER ALMASI BEKLENİYOR



Orhan Ak - Yardımcı Antrenör

Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör

Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü

Caner Erol - Maç ve Performans Analizi

Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü

Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü