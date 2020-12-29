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aksam.com.tr
  • 29 Aralık 2020 Salı 09:43
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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ayrılık kararı aldı

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ayrılık kararı aldı

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Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medyadan eşine gelen hakaretler sebebiyle ayrılık kararı aldı. Başarılı futbolcunun konuyla ilgili yönetimle görüşeceği öğrenildi.

Özellikle son Galatasaray maçının ardından sosyal medyadan eşine gelen hakaret mesajları sonrası morali çok bozulan başarılı orta saha oyuncusunun, yönetimle görüşeceği öğrenildi.

AVCI’NIN VAZGEÇİLMEZİ

Bordo-Mavililer’in altyapısından yetişen Abdulkadir Parmak, bu sezon 13 maçta forma giydi. Abdullah Avcı’nın da vazgeçilmeziydi.

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