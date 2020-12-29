Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ayrılık kararı aldı

Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray ligin zirvesine yerleşti. Sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarına hız verdi. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir veto geldi.

Galatasaray'da sağ arka adalesinde ağrılar olan Feghouli en az 2-3 hafta forma giyemeyecek.

Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri

Fatih Terim, Trabzon galibiyeti sonrası dönüş yolculuğunda oyuncularıyla bir görüşme yaptı. Futbolcularını tek tek tebrik eden deneyimli hoca, "Önemli olan sezon sonunda zirvede olmak" ifadelerini kullandı.