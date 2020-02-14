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aksam.com.tr
  • 14 Şubat 2020 Cuma 18:07
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  • 14 Şubat 2020 Cuma 18:12

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 5 ay sonra antrenmanda yer aldı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 5 ay sonra antrenmanda yer aldı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.Abdülkadir Ömür 5 ay sonra antrenmanda yer aldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına ve taraftara ilk 30 dakikası açık olan antrenmana,  rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men alan ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kuruluna yapılan itiraz nedeniyle İstanbul'da bulunan Alexander Sörloth katılmadı.

Antrenmanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen futbolcular ısınma ve koşu, yedek oyuncular ise dar alanda pas ve yarı sahada maç yaptı.

Sol arka adalesinde gerilme bulunan Caleb Ekuban da takımdan ayrı koştu.

Abdülkadir Ömür 5 ay sonra antrenmanda

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile oynadığı maçta sakatlanan ve Almanya'da geçirdiği menisküs ameliyatının ardından rehabilitasyon sürecinin büyük bölümünü tamamlayan Abdülkadir Ömür, bordo-mavili takımla ilk kez yaklaşık 5 ay sonra antrenmana çıktı.

Takım arkadaşları tarafından ilgiyle karşılanan ve taraftarların tezahüratlarda bulunduğu genç futbolcu, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile bir süre görüştü. Milli futbolcu daha sonra takımdan ayrı olarak idmana devam etti.

Öte yandan, Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu "Sevenler buluşuyor" başlıklı antrenman davetine taraftarlar da ilgi gösterdi. Meşaleler eşliğinde tezahüratlarda bulunan bordo-mavili taraftarlara, teknik heyet ve futbolcularla alkışlarla karşılık verdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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