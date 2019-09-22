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Trabzonspor'da 5 yıldız ile nikah tazeleniyor

Trabzonspor'da 5 yıldız ile nikah tazeleniyor

Trabzonspor'da iç transferde ilk imza Uğurcan Çakır'dan geldi. Bordo-Mavililer ayrıca Jose Sosa, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Novak, Arda Akbulut ve Perirea ile anlaşma zemini arayacak.

Trabzonspor transfer dönemi içerisinde ilgilenemediği iç transfer görüşmelerine resmen başladı.

Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan bordo-mavili takım şimdi sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Filip Novak ve Joao Pereira ile anlaşma zemini arayacak.

Başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'a 3 milyon 500 bin TL'ye yakın bir ücret verileceği öğrenilirken, Arjantinli yıldız Jose Sosa'nın indirim yapması bekleniyor. Novak'a ise zam yapılacak ve en az 2 yıllık yeni bir sözleşme teklif edilecek. 35 yaşındaki Joao Pereira'ya da opsiyonlu yeni bir sözleşme teklif edilecek.

STURRIDGE 11'E GİRİYOR

Oynadığı son maçlarda gol atma sorunu yaşayan bordo-mavili takımda Daniel Sturridge'ye ilk 11 yolu gözüktü. İngiliz oyuncunun Sivasspor önünde maça ilk 11'de başlayarak, Sörloth'un sağ kanatta görev yapması bekleniyor.

(Takvim)

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