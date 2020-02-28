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aksam.com.tr
  • 28 Şubat 2020 Cuma 10:17
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  • 28 Şubat 2020 Cuma 10:17

Trabzonspor'da 4 değişiklik

Trabzonspor'da 4 değişiklik

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Trabzonspor'da, Çaykur Rizespor maçı öncesi eksik oyuncuların çok olması nedeniyle Teknik Direktör Hüseyin Çimşir kadroda zorunlu değişikliğe gidecek. İşte bordo mavili takımın muhtemel 11'i...

Süper Lig´in 24´üncü haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor´u konuk edecek Trabzonspor, bu maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı ve zirvedeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde 6 maçlık galibiyet serisini deplasmandaki Beşiktaş beraberliği ile noktalayan Trabzonspor, 24´üncü hafta mücadelesinde yarın sahasında Çaykur Rizespor´u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı ve zirvedeki iddiasını sürdürmeyi arzuluyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 17.00´de başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.


KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR


Trabzonspor'da bu maç öncesi Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf ve Pereira´nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge ile Nwakaeme´nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Ayrıca Campi de kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, son oynanan Beşiktaş maçının 11´ine göre zorunlu değişikliklere giderek cezalı Campi´nin yerişine Hüseyin´e, sakatlığı bulunan Pereira´nın yerine Kamil Ahmet´e, orta sahada Doğan´ın yerine cezasını tamamlayan ve takıma dönen Mikel´e, tedavisi devam eden Sturridge´nin yerine ise Ekuban´a forma vermesi bekleniyor.


ÇAYKUR RİZESPOR İLE 38´İNCİ RANDEVU


Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 38´inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 37 maçta Trabzonspor'un 24, Çaykur Rizespor´un 5 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 76 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.


MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Uğurcan- Kamil Ahmet, Hüseyin, Costa, Novak, Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth.

SAKAT: Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf, Pereira (Sturridge, Nwakaeme belirsiz)

CEZALI: Campi

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