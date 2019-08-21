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aksam.com.tr
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:01
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  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:20

AEK - Trabzonspor maçı Yunan basınında geniş yer tuttu

AEK - Trabzonspor maçı Yunan basınında geniş yer tuttu

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Trabzonspor’un yarına deplasmanda Yunan ekibi AEK ile karşılaşacak olması, Yunan basınında geniş yer aldı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor hakkında hazırlanan habere, “Altı aydır yenilmeyen Trabzonspor!” başlığı atıldı. Trabzonspor’un hem çok güçlü hem de çok moralli olduğu belirtilen haberde, AEK’nın Avrupa Ligi’ne giden yolunun çok zorlu olduğu vurgulandı.

TM Dijital Haber Merkezi

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Yunanistan ekibi AEK ile karşılaşacak olması Yunan basınında geniş yer tuttu.

Atina Makedonya Haber Ajansı (AMNA), söz konusu haberini “Altı aydır yenilmeyen Trabzonspor!” başlığıyla okuyucularına duyurdu.

AEK’nın Avrupa Ligi’ne yükselmesine giden yolun çok zorlu olduğunu yazan AMNA, “Trabzonspor, şubat ayından bu yana sürdürdüğü yenilmezlik serisini korumak için Atina’ya geldi.” ifadelerine yer verdi.

AEK’nın yarın (22 Ağustos) çok güçlü bir rakiple karşı karşıya geleceğini yazan ajans, Trabzonsporlu futbolcuların morallerinin de çok yüksek olduğunu belirtti.

Trabzonspor’un son olarak 26 Şubat’ta Türkiye Kupası maçları kapsamında Ümraniyespor’a 3-1 mağlup olduğunu hatırlatan AMNA, “O günden beri ne ligde, ne Avrupa’da, ne de yaz dönemindeki hazırlık maçlarında bile mağlubiyet yüzü görmediler.” satırlarına yer verdi.

Trabzonspor’un bu süreçte 12 lig maçında 8 galibiyet ve 4 beraberlik aldığını hatırlatan Yunanistan merkezli haber ajansı, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Sparta Prag karşısında ise bir galibiyet ve bir beraberlik elde ettiğini aktardı.

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