AEK - Trabzonspor maçı Yunan basınında geniş yer tuttu

TM Dijital Haber Merkezi
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Yunanistan ekibi AEK ile karşılaşacak olması Yunan basınında geniş yer tuttu.
Atina Makedonya Haber Ajansı (AMNA), söz konusu haberini “Altı aydır yenilmeyen Trabzonspor!” başlığıyla okuyucularına duyurdu.
AEK’nın Avrupa Ligi’ne yükselmesine giden yolun çok zorlu olduğunu yazan AMNA, “Trabzonspor, şubat ayından bu yana sürdürdüğü yenilmezlik serisini korumak için Atina’ya geldi.” ifadelerine yer verdi.
AEK’nın yarın (22 Ağustos) çok güçlü bir rakiple karşı karşıya geleceğini yazan ajans, Trabzonsporlu futbolcuların morallerinin de çok yüksek olduğunu belirtti.
Trabzonspor’un son olarak 26 Şubat’ta Türkiye Kupası maçları kapsamında Ümraniyespor’a 3-1 mağlup olduğunu hatırlatan AMNA, “O günden beri ne ligde, ne Avrupa’da, ne de yaz dönemindeki hazırlık maçlarında bile mağlubiyet yüzü görmediler.” satırlarına yer verdi.
Trabzonspor’un bu süreçte 12 lig maçında 8 galibiyet ve 4 beraberlik aldığını hatırlatan Yunanistan merkezli haber ajansı, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Sparta Prag karşısında ise bir galibiyet ve bir beraberlik elde ettiğini aktardı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Adil Rami için 4 kulüp daha devreye girdi.
Galatasaray'ın KAP'a bildirmeye hazırlandığı Falcao hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Marcos Rojo'nun Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde olması ve aldığı maaşın yüksekliği Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor.
Haftalardır Konoplyanka transferiyle uğraşan Beşiktaş, Kevin N'Koudou'yu renklerine bağlayacak.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Haftanın önemli karşılaşması Başakşehir - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Beşiktaş'ın uzun süredir yollarını ayırmayı planladığı Isimat-Mirin'in yeni adresi Fransa oldu.
ASLAN’IN, Rus ekibi Samara’nın 22’lik forveti Sobolev’i izlediği öğrenildi.