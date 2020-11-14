Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'a talih kuşu kondu Trabzonspor'a talih kuşu kondu Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.

Başkandan Terim'e 4 isim için transfer garantisi Başkandan Terim'e 4 isim için transfer garantisi Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi teknik direktör Fatih Terim'de devre arasındaki transferlerin nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri oluştu ancak başkan ve yöneticiler, ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda tecrübeli hocaya garanti verdi.

Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama Al-Nasr ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmet Musa, yaptığı açıklamada “Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir” dedi.

Sergen Yalçın kara kara düşünüyor! Savunma yok... Sergen Yalçın kara kara düşünüyor! Savunma yok... Birçok eksik nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş Teknik Direktörü, Necip ve N'Sakala'dan gelecek haberi bekliyor. Altyapıdan Serdar Saatçi'yi de idmanlara alan Yalçın, gerekirse Atiba ya da Souza'yı defansa çekecek.

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'de son dakika Gökhan Gönül ve Caner Erkin'de son dakika Fenerbahçe'de kasığında yırtık tespit edilen ve ortalama 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalması beklenen Gökhan Gönül'ün ardından dinlendirileceği öğrenilen Caner Erkin de Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlamayacak. İki futbolcunun yerine kritik maçta Nazım Sangare ve Filip Novak forma giyecek.