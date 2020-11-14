Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu

Avrupa, Trabzonspor'un geçen sezon Fransız ekibi Lille'e rekor bir bonservis bedeliyle sattığı Yusuf Yazıcı'yı konuşmaya devam ediyor.
DEVLER PEŞİNDE
Avrupa Ligi'nin gol krallığında zirvede yer alan Yusuf için Barcelona, Arsenal, Liverpool, Manchester United gibi dev takımların devrede olduğunu dile getiriliyor.
TRABZONSPOR’A YÜZDE 20 PAY
Trabzonspor, Yusuf'un başka bir kulübe satılması halinde yüzde 20 pay hakkına sahip olacak.
Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.
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