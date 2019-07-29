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aksam.com.tr
  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:10
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  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:13

Trabzonspor'a yeni sponsor

Trabzonspor'a yeni sponsor

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Trabzonspor Kulübü, forma göğüs sponsorluğu konusunda Vestel Şirketler Grubu ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında 'Forma Göğüs Sponsorluğu' konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

 

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