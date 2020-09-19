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aksam.com.tr
  • 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:08
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Trabzonspor'a Uğurcan Çakır için 15 milyon euroluk teklif

Trabzonspor'a Uğurcan Çakır için 15 milyon euroluk teklif

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Trabzonspor'da Sörloth'un ardından Uğurcan Çakır ayrılığı da yaşanabilir. 4 Fransız ekibinin peşinde olduğu başarılı eldiven için Bordo-Mavililere menajerler aracılığıyla 15 milyon euroluk teklif önerildi. Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'dan beklediği bonservis bedeli ise 25 milyon euro.

Sörloth transferinden kasasına yaklaşık 12 milyon euro koymaya hazırlanan Trabzonspor’da sürpriz bir yolcu daha olabilir. O isim; Uğurcan Çakır.

Geçen sezondan bu yana Avrupa devlerinin radarında bulunan Uğurcan için tam 4 Fransız kulübü devrede. Ligue 1’in köklü ekiplerinden Lyon’un yanı sıra Rennes, Nice ve Lille, Milli file bekçisi ile ilgileniyor. Menajerler vasıtasıyla kulübe 15 milyon Euro civarı öneriler sunulurken, Trabzonspor Yönetimi ise kesinlikle resmi teklif gelmeden menajerler ile transferi görüşmeme kararı aldı. Bordo-Mavililerin Uğurcan için belirlediği bonservis bedeli de tam 25 milyon Euro.

UĞURCAN SÖZÜ AĞAOĞLU’NA BIRAKTI

Daha önce İngiliz kulüplerinin de istediği Uğurcan konusunda Trabzonspor, 25 milyon euronun altına inmemişti. Başarılı eldiven, transfer konusunda sözü Başkan Ahmet Ağaoğlu’na bırakmış durumda. Uğurcan, alt yapısından yetiştiği Trabzonspor anlaşmadıkça hiçbir kulüp ile görüşmeyeceğini yönetime iletti.

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