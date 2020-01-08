Trabzonspor'a Todor Nedelev transferinde kötü haber

Trabzonspor'un gündemindeki Todor Nedelev’den kötü haber geldi. Bulgaristan ekibi Botev Plovdiv yönetimi, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ocak ayında satmayacaklarını, “Nedelev’i göndermemeye karar verdik. Bunun için özel bir nedenimiz var. Mainz ile yaptığımız sözleşme” sözleriyle açıkladı.
Yaklaşık 3 milyon Euro...
O özel madde ortaya çıktı. Nedelev’in Türkiye temsilcisi Nesim Özgür (Neshadov), FANATİK’e konuştu. Özgür, “Nedelev 2013-2014 sezonu devre arasında Botev’den, Mainz’a yaklaşık 3 milyon Euro’ya transfer oldu. Ancak burada bekleneni veremedi ve devre arasında kiralık olarak eski kulübüne döndü” yorumunu yaptı.
‘Nedelev çok istekli’
Özgür, “2017-2018 sezonu başında Botev yeniden Nedelev’in bonservisini aldı. Oyuncunun potansiyelini bilen Mainz ise sözleşmeye, Haziran 2020’ye kadar sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesi koydurdu” dedi. Nesim Özgür, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “Nedelev’le yapılan sözleşmede de bir sonraki anlaşmadan oyuncuya yüzde 20 transfer bedeli ödenir maddesi sunuldu. Durum böyle olunca da Botev, transferden istedikleri kârı sağlayamaması nedeniyle Nedelev’i, Ocak ayında satmama kararı aldı. Sezon sonunda Mainz ile yapılan sözleşme devre dışı kalacağından dolayı Botev görüşmeler için Haziran ayını beklemeye başladı. Nedelev’in transfer için çok istekli olması Trabzonspor’un elini güçlendiriyor. Ancak devre arasında bu transfer kolay gözükmüyor.”
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