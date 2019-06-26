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  3. Trabzonspor'a Tim Matavz önerisi: Uygun fiyata size verebiliriz

Trabzonspor'a Tim Matavz önerisi: Uygun fiyata size verebiliriz

Trabzonspor'a Tim Matavz önerisi: Uygun fiyata size verebiliriz

Tim Matavz menajerler araçlığıyla Trabzonspor’a önerildi.

Hugo Rodallega'nın ayrılığı sonrasında forvet arayışlarına hız veren Bordo-Mavililer'e menajerler aracılığıyla sürpriz bir öneri geldi: Tim Matavz.

Son olarak Hollanda ekibi Vitesse'de forma giyen ancak geçen sezon sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan 30 yaşındaki golcü, Trabzonspor'un transfer listesine girdi.

Menajerler, çok uygun bir maliyetle Sloven futbolcuyu, Fırtına'ya getirebileceklerini iletti. Karadeniz ekibi ise net bir cevap vermeden, düşünmek için süre istedi.

Adaylarla görüşülüyor

Forvet transferi konusunda Eren Derdiyok, Marcus Berg, Benjamin Moukandjo ve Adam Szalai ile görüşmelerine devam eden Bordo- Mavili yönetim, Matavz için de teknik direktör Ünal Karaman'ın onayını bekliyor. Tecrübeli hoca onay verirse, şartlar da uyarsa Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, başarılı oyuncu için harekete geçecek.

(Fanatik)

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