Trabzonspor'a Sörloth'tan sonra bir Viking daha geliyor

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FIRTINA için Norveç’ten sürpriz bir iddia geldi.... Sörloth’un futbolunun yanı sıra takıma uyumundan da memnun olan Trabzonspor’un, kadrosuna bir Norveçli oyuncu daha katmak istediği iddia edildi.

Trabzonspor’un bir süredir izlediği St.Pauli’nin oyun kurucusu Mats Möller Daehli için görüşmelere başladığı belirtildi. Almanya 2’nci Ligi’nde forma giyen 24 yaşındaki Norveçli oyuncunun menajeri Jim Solbakken de Karadeniz ekibinin ilgisini doğruladı.