Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor'a Sörloth'tan sonra bir Viking daha geliyor

Trabzonspor'a Sörloth'tan sonra bir Viking daha geliyor

Trabzonspor'a Sörloth'tan sonra bir Viking daha geliyor

FIRTINA için Norveç’ten sürpriz bir iddia geldi....

STAR

FIRTINA için Norveç’ten sürpriz bir iddia geldi.... Sörloth’un futbolunun yanı sıra takıma uyumundan da memnun olan Trabzonspor’un, kadrosuna bir Norveçli oyuncu daha katmak istediği iddia edildi.

Trabzonspor’un bir süredir izlediği St.Pauli’nin oyun kurucusu Mats Möller Daehli için görüşmelere başladığı belirtildi. Almanya 2’nci Ligi’nde forma giyen 24 yaşındaki Norveçli oyuncunun menajeri Jim Solbakken de Karadeniz ekibinin ilgisini doğruladı.


'Elimi bırakma Mithat'
Gülben Ergen'den Hülya Avşar'a mesaj
Acun Ilıcalı Hadise'nin gözyaşlarına dayanamadı!
Fahriye Evcen kafaya koydu! Meğer aylardır uğraşıyormuş
Deniz Çakır'dan o teklife sert tepki: Muhtaç değilim!
<p>Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ordudaki silahların modernizasyonu kapsamınd

Rusya İskender-M Füzeleri ile Testlere Başladı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları