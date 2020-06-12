Trabzonspor'a Ricardo Rodriguez önerisi

Trabzonspor'da Filip Novak'ın kendisine yapılan teklife henüz olumlu cevap vermemesi ve sözleşme yenilememesinden sonra menajerler sürpriz bir ismi bordo-mavililerin önüne getirdi. Devre arasında Fenerbahçe ile anlaşan ama transferi bitirilemeyen Ricardo Rodriguez.
PSV kiraladığı İsviçreli futbolcuyu Milan'a gönderirken, Milan da menajerler aracılığıyla Trabzonspor'un önüne getirdi.
Gelen bilgiler ise Hüseyin Çimşir'in Rodriguez'i ancak Novak'la anlaşılamazsa düşünülmesini istediği yönünde. Trabzonspor'da önceli Çek oyuncunun kalması.
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Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırma kararı alan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği sağ bek Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı. 28 yaşındaki Norveçli futbolcunun Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-beyazlı kulüp için başlattıkları bağış kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaşımıza verecekleri her kuruşun yerinde kullanacağını ve bu konuda da şeffaf olacağımıza söz veriyorum" dedi.
Jean Michael Seri'nin akıbetinin belirsizliğini koruduğu Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Belçika basını, Sarı-Kırmızılıların 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha Fabinho'nun transferini bitirmek üzere olduğunu yazdı. Sao Paulo ile sözleşmesi 2 hafta sonra bitecek olan 1999 doğumlu futbolcu, stiliyle Felipe Melo'ya benzetiliyor.
Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, taktik provalarda orta saha merkezinde Lemina, Seri, Ömer Bayram üçlüsünü deniyordu ancak tecrübeli hoca son çalışmada karar değiştirdi ve Lemina ile Seri'nin yanında Younes Belhanda'yı görevlendirdi. Terim, idman sonrası da Faslı yıldızla görüşme gerçekleştirdi.
Mohamed Elneny'nin geçtiğimiz cuma günü apar topar eşyalarını toplayıp Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdiği ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılardan alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle ayrılmak isteyen Mısırlı futbolcuyu, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Arsenal durdurdu. Beşiktaş yönetimi de Elneny'nin alacaklarının yarısını ödeyince 27 yaşındaki futbolcu kararını değiştirdi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısını düzenleyerek kulübün bağış kampanyası başlattığını açıkladı. Çebi, kampanyanın sloganını 'Bırakmam Seni' olarak duyurdu. Çebi, Caner ve Gökhan hakkında da konuştu.
Galatasaray son dakika transfer haberi. Luyindama'ya üst üste gelen teklifler nedeniyle alternatif arayan Galatasaray, Mert Çetin için bir kez daha Roma'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.