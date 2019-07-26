Trabzonspor'a Patrick Schick transferinde zorlu rakipler

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Patrick Schick için Milan ve Dortmund dışında Bayer Leverkusen de devreye girdi.

Trabzonspor'un santrfor transferinde Roma'dan kadrosuna katmak istediği Schick için Avrupa'dan Milan, Dortmund ve Bayer Leverkusen de devrede. Roma'nın 23 yaşındaki forveti Schick için devreye giren Milan'dan, Roma Suso'yu istedi ve takas yoluyla Schick'i önerdi.

Milan dışında Schick için Bundesliga'dan Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen de devrede. Ancak Leverkusen'in şu an için Schick'in maliyetini karşılayamadığı ve Roma'nın taleplerine uygun teklif yapmadığı öğrenildi. Milan'ın devrede olduğu Schick için ise Roma, Suso'yu takas yoluyla istedi. Suso - Schick takas teklifi iki kulüp arasında görüşülüyor.

Öte yandan Trabzonspor da Çek golcü için devrede ve görüşmelerini sürdürüyor.

(Futbol Arena)