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aksam.com.tr
  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:09
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  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:15

Trabzonspor'a Nwakaeme ve Ekuban piyangosu

Trabzonspor'a Nwakaeme ve Ekuban piyangosu

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Arap kulüpleri, Trabzonsporlu yıldızlar Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın peşine düştü. İki oyuncuya toplam 28 milyon euro teklif gelmesi bekleniyor...

Trabzonspor’da takımın yıldız isimleri Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban için Arap kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor. Son 2 yılda gösterdikleri performansla öne çıkan ikili için hem Suudi Arabistan’dan hem de Katar’dan takımlar takipte duruyor.

Milliyet'in haberine göre; Nwakeme için Al Ahli ve Al Hilal kulüplerinin izlemede olduğu ve Nijeryalı yıldızı beğendikleri vurgulandı. Ülke basınında da sık sık 31 yaşındaki oyuncu için transfer takibi olduğu savunuluyor.

Özellikle Nwakaeme için 10 milyon euro civarı bir bonservis bedeli olacağı belirtiliyor. Bir diğer yıldız Ekuban içinse Suudi Arabistan’dan Al Hilal’in çok istekli olduğu kaydedildi.

Ganalı futbolcu için 8 ila 10 milyon euro arası bir teklifin gündeme gelebileceği aktarıldı. Koronavirüs nedeniyle sezonlar aksadığı için, transfer döneminin netleşmesiyle harekete geçileceği bildirildi.

Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla 2 yılda 68 maçta 24 gol atıp 22 asist yaptı. Ekuban da aynı sürede 61 maçta 16 gol kaydedip, 9 asiste imzasını koydu.

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Trabzonspor'un başına talih kuşu! 28 milyon Euro

Trabzonspor'un başına talih kuşu! 28 milyon Euro

Arap kulüpleri, Trabzonsporlu yıldızlar Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın peşine düştü. İki oyuncuya toplam 28 milyon euro teklif gelmesi bekleniyor...
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