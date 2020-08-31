Trabzonspor'a Majid Hosseini piyangosu

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İtalyan ekibi Sampdoria, Trabzonspor'un 24 yaşındaki stoperi Majid Hosseini için Bordo-Mavililerle masaya oturmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'un talep ettiği rakam 5 milyon euro.

Trabzonspor'da en ciddi teklif kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun deyimi ile Alexander Sörloth ve Uğurcan Çakır'a gelse de Majid Hosseini de Sampdoria'nın gözdesi.



Bir süredir oyuncuyu yakından takip eden İtalyan ekibi, 24 yaşındaki savunma oyuncusu için masaya oturmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili yönetim ise bir sezon sonra mukavelesi sona erecek İranlı stoperden para kazanma düşüncesinde. Karadeniz ekibinde yönetimin, 2018'de İstiklal'den 517 bin avroya alınan oyuncudan beklentisi 5 milyon avro civarında.

İran Milli Takımı forması da giyen Hosseini de kulüplerin anlaşması hâlinde İtalya'ya sıcak bakıyor.

HOSSEİNİ İÇİN MENFAATLER ÖN PLANDA



Hosseini, Teknik Direktör Newton'un yeni sezon kadro planlamasında yer alsa da İngiliz antrenör şartlara göre kulüp menfaatinin ön planda olduğunu görüşünde.

Bordo-mavili forma ile 57 maça çıkan 2 gol atıp 1 de asist yapan Hosseini Süper Lig'den de isteyen takımlar var ama rakamlar beklenen düzeyde değil. Yönetim, Hosseini'nin durumuna göre savunma bölgesine takviye yapacak.