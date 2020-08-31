Trabzonspor'a Majid Hosseini piyangosu

Trabzonspor'da en ciddi teklif kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun deyimi ile Alexander Sörloth ve Uğurcan Çakır'a gelse de Majid Hosseini de Sampdoria'nın gözdesi.
Bir süredir oyuncuyu yakından takip eden İtalyan ekibi, 24 yaşındaki savunma oyuncusu için masaya oturmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili yönetim ise bir sezon sonra mukavelesi sona erecek İranlı stoperden para kazanma düşüncesinde. Karadeniz ekibinde yönetimin, 2018'de İstiklal'den 517 bin avroya alınan oyuncudan beklentisi 5 milyon avro civarında.
İran Milli Takımı forması da giyen Hosseini de kulüplerin anlaşması hâlinde İtalya'ya sıcak bakıyor.
HOSSEİNİ İÇİN MENFAATLER ÖN PLANDA
Hosseini, Teknik Direktör Newton'un yeni sezon kadro planlamasında yer alsa da İngiliz antrenör şartlara göre kulüp menfaatinin ön planda olduğunu görüşünde.
Bordo-mavili forma ile 57 maça çıkan 2 gol atıp 1 de asist yapan Hosseini Süper Lig'den de isteyen takımlar var ama rakamlar beklenen düzeyde değil. Yönetim, Hosseini'nin durumuna göre savunma bölgesine takviye yapacak.
Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.
Jose Sosa'nın yerini doldurmaya çalışan Trabzonspor'un Milanlı Lucas Biglia'yı kadrosuna katabilmek için ilk teklifini yaptığı öğrenildi.
Daha önce Cim Bom'un transfer listesinde yer alan Kenan Karaman yeniden gündemde... Kanat-forvet arayan Sarı- Kırmızılılar, İstanbul'a gelen milli oyuncunun menajeriyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Alman ekibi Düsseldorf'la da temaslarına yeniden başlayan Aslan orta yol arayacak.
Sezon sonunda Manchester United'dan ayrılan ve şu an boşta olan 19 yaşındaki 10 numara Dion McGhee, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, bu hamle sonrası genç yıldızı ‘Come to Beşiktaş' mesajlarına boğdu.
Teknik direktör Fatih Terim, Kenan transferinde ısrarcı. Hücum opsiyonlarını güçlendirmek isteyen tecrübeli hoca, milli oyuncunun takıma katılmasını çok istiyor.
2019-20 sezonunun flaş ekibi Sivasspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, adı daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan Youssef Bennasser ile anlaşmak üzere. Sivasspor transferin resmiyete dökülmesi için orta saha oyuncusunun Monaco'dan ayrılmasını bekliyor.