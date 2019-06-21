Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8146
  • 6,5883
  • 260.737
  • 93.893
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor'a Macar orta saha: Adam Nagy

Trabzonspor'a Macar orta saha: Adam Nagy

Trabzonspor'a Macar orta saha: Adam Nagy

Transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor'un Bologna forması giyen Macar orta saha Adam Nagy'e teklif götürdüğü belirtildi.

Transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna 4 oyuncu takviyesi yapan Trabzonspor, ilk yabancı transferi için de harekete geçti.

İtalyan basınının haberine göre bordo mavililer, Serie A takımlarından Bologna'da oynayan 24 yaşındaki Adam Nagy ile kulübü ile temasa geçti.

BOLOGNA'YA TEKLİF YAPILDI

Trabzonspor'un Macar orta saha için Bologna'ya teklif götürdüğü ve beklemeye geçtiği kaydedildi.

Bu sezon kadrosuna Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı'yı katan Trabzonspor'un ilgilendiği Nagy, orta sahanın ortasında görev alıyor.

2021 yılına kadar Bologna ile sözleşmesi bulunan Adam Nagy, geçen sezon takımı ile 16 maça çıkmıştı.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Eşime teklif gelmiyor' diyen Pınar Altuğ için ilginç yorum
Yapım şirketi açıkladı: Demet Özdemir artık 'güldürmeyecek'
Güzel oyuncunun o görüntüleri şaşırttı
Merve Boluğur ile Yağmur Tanrısevsin arasındaki dostluk bitti
Steven Seagal 'Aylan Bebek' için Türkiye'ye geliyor
<h2 style='margin: 4px 0px 12px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align:

İstanbul´da İptal Edilen Seçim 23 Haziranda Yenileniyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yavuz sondaj gemisi Akdeniz için yola çıktı