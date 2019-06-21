Trabzonspor'a Macar orta saha: Adam Nagy

Transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna 4 oyuncu takviyesi yapan Trabzonspor, ilk yabancı transferi için de harekete geçti.

İtalyan basınının haberine göre bordo mavililer, Serie A takımlarından Bologna'da oynayan 24 yaşındaki Adam Nagy ile kulübü ile temasa geçti.

BOLOGNA'YA TEKLİF YAPILDI

Trabzonspor'un Macar orta saha için Bologna'ya teklif götürdüğü ve beklemeye geçtiği kaydedildi.

Bu sezon kadrosuna Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı'yı katan Trabzonspor'un ilgilendiği Nagy, orta sahanın ortasında görev alıyor.

2021 yılına kadar Bologna ile sözleşmesi bulunan Adam Nagy, geçen sezon takımı ile 16 maça çıkmıştı.

(Sporx)