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aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 11:42
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Trabzonspor'a göre UEFA'nın verdiği men cezasının nedeni yanlış anlaşılma

Trabzonspor'a göre UEFA'nın verdiği men cezasının nedeni yanlış anlaşılma

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UEFA Kulüpler Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Yargı Komisyonu tarafından Trabzonspor'a verilen Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının, bordo-mavili kulüp ile Maliye Bakanlığı arasında yapılan vergi yapılandırılmasının anlaşılamamasından kaynaklandığı bildirildi.

Geçen yıl UEFA ile yapılan görüşmelerde üç konuda taahhüt veren Trabzonspor'un vergi borçları ile ilgili hükümleri yerine getirmediği kanaatine varan CFCB'nin, karar verirken sermaye arttırımının şeklini de dikkate aldığı öğrenildi. Komisyonun sunulan rakamları inandırıcı bulmadığı iddia edildi. Bilindiği gibi Türkiye'de son 25 yıldır tüm kulüpler benzeri çözüm yolları üreterek, mali tablolarını iyileştirme yoluna gidiyordu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin önceki gün tele konferans şeklinde gerçekleşen toplantısında izlenecek politikalar hakkında bilgilendirilme yapıldığı ve mevcut hukuk danışmanları ile Avrupa'da kulübü temsil eden avukatların hazırlıklara başladığı ifade edildi.

Ağaoğlu'nun çalışma arkadaşlarına, "CAS'a yapacağımız başvurunun kesinlikle kabul edileceğini düşünüyoruz. Gerekli belge ve bilgileri hazırlayıp dosyayı hazır hale getireceğiz ve belirlenen sürede itirazda bulunacağız. Camiamız rahat olsun" mesajı verdiği bildirildi.

Ağaoğlu aynı görüşleri tüm futbolcular ve teknik heyetle de paylaştı, "Sizin göreviniz şampiyon olmak. Gerisi bize ait. Tüm maçlara bu konsantrasyon ile çıkın ve camiamızın beklentilerini karşılayın" diye hitap etti.

UEFA'nın koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin bir an önce tamamlanması ve tüm organizasyonlarını başlatılması yönündeki tavsiye kararının, Trabzonspor'un CAS sürecini de hızlandıracağı vurgulandı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne sunacağı dosyanın ivedilikle görüşülüp karara bağlanması talebinin, mevcut koşullar nedeniyle kabul edilmesinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.

(Skorer)

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