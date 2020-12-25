Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi iki şok birden

Erman Toroğlu , Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 'in aldığı 5 maçlık cezayı, futbol gündemini ve MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı. • "Hakemlik camiası kanser. Bu kanseri kesip atmamız lazım ama bu kolay bir iş değil." • "Bu bir mafya işi, mafya dediğimde her şeyi kötü düşünmeyin. Bu bir örgüt işi, hakemliğin içinde 40 yıldır bir örgüt var."

Yine Sumudica yine kriz! Başkan hakkında olay yaratacak sözler

Gaziantep FK'nin Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, ülkesinin basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

• "Son 7 maçta 6 galibiyet aldım, bir maç eksik ve dördüncü sıradayım. Alanya maçını yendiğimiz takdirde birinci sırada olma durumumuz bile var. Neredeyse her şeyi yapıyorum, bu yüzden herkes tarafından takdir ediliyorum. Oyuncular için savaşıyorum."

• "Kulübü sıfırdan organize ettim ama başkan mart-nisan aylarında yeni sözleşme için konuşacağını söyledi ve henüz kontrat için vakit olduğunu açıkladı. Böyle söylerseniz teknik direktöre saygısızlıktır."