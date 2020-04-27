Trabzonspor'a Ekuban için servet teklif ettiler

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre Al Hilal, Anthony Nwakaeme'nin ardından Trabzonspor'un bir diğer yıldızı Caleb Ekuban'ın peşine düştü.
Nwakaeme için 8 milyon (60.3 milyon TL) Euro öneren Arabistan temsilcisinin, Ekuban'ın bonservisini almak adına da tam 10 milyon Euro'yu (75.4 milyon TL) gözden çıkardığı iddia edildi. Nwakaeme'yi de istiyorlar Nwakaeme için 13 milyon Euro (98 milyon TL) civarında bir bonservis isteyen Fırtına'nın, Ekuban için gelecek olan 10 milyon Euro'luk öneriye nasıl bir cevap vereceği merak konusu.
Al Hilal'in, şartlar uygun olması durumunda iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istediği de belirtiliyor. Trabzonspor, sezon sonunda iki oyuncudan toplam 25 milyon Euro'luk (188.5 milyon TL) bir gelir elde edebilir.
(Fanatik)
Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Cevad Prekazi'den AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Cevad Prekazi olmasaydı Galatasaray şampiyon olur muydu? Olmazdı. Nasıl olacaktı ki? Tanju 39, ben 16 gol attım. Tanju'dan 13 penaltı golünü çıkartıp, benim haneme yaz. 29 golle kral ben olurum.”
Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'la, Barcelona'dan Rakitic'in transfer edilmesini istedi.
Slaven Bilic, Beşiktaş'ın yıldızları Vida ile Ljajic'i istiyor. West Brom, iki oyuncu için paket teklif yapmaya hazırlanırken, yönetim de yüksek maliyetleri sebebiyle olası transfere sıcak bakıyor.
Celtic, Rangers ve Lazio derken, Caleb Ekuban'ın son talibi Al Hilal...
Cim Bom'un bu sezonki en kilit isimlerinden biri olan Mario Lemina'nın takımda tutulması için çalışmalar çoktan başladı.
Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley'in tecrübeli file bekçisi Joe Hart için girişimlere başlamıştı. 33 yaşındaki eldiven için maliyet araştırmasının devam ettiği öğrenildi.