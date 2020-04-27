Trabzonspor'a Ekuban için servet teklif ettiler

Celtic, Rangers ve Lazio derken, Caleb Ekuban'ın son talibi Al Hilal...

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre Al Hilal, Anthony Nwakaeme'nin ardından Trabzonspor'un bir diğer yıldızı Caleb Ekuban'ın peşine düştü.

Nwakaeme için 8 milyon (60.3 milyon TL) Euro öneren Arabistan temsilcisinin, Ekuban'ın bonservisini almak adına da tam 10 milyon Euro'yu (75.4 milyon TL) gözden çıkardığı iddia edildi. Nwakaeme'yi de istiyorlar Nwakaeme için 13 milyon Euro (98 milyon TL) civarında bir bonservis isteyen Fırtına'nın, Ekuban için gelecek olan 10 milyon Euro'luk öneriye nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

Al Hilal'in, şartlar uygun olması durumunda iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istediği de belirtiliyor. Trabzonspor, sezon sonunda iki oyuncudan toplam 25 milyon Euro'luk (188.5 milyon TL) bir gelir elde edebilir.

(Fanatik)