Trabzonspor'a büyük darbe

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 1-0'lık skorla kazandı ve Trabzonspor büyük şoku yaşadı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren gol, 31. dakikada Cameron Jerome'dan geldi. Karşılaşmanın 2. yarısında Göztepe'de kaleci Beto kritik pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli payı olan oyunculardan biri oldu.

Bu sonucun ardından hafta içinde Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe 2 maçlık yenilgi serisini noktaladı ve 12 puana yükseldi. Evinde 9 maç sonra yenilgi alan Trabzonspor ise 16 puanda kaldı. Öte yandan bordo-mavililer 21 maç sonra rakip ağları sarsamadı.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor'u konuk edecek, Göztepe ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

ÜNAL KARAMAN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre kadroda üç değişikliğe gitti.

Karaman, Medical Park Stadı'nda oynanan maçta Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Ahmet Canbaz'a, Majid Hosseini'nin yerine Ivanildo Fernandes'e ilk 11'de yer verdi. Sakatlığı bulunan Daniel Sturridge kadroda yer almazken, bu oyuncunun yerine Yusuf Sarı ilk 11'de yer aldı.

AHMET VE CAFER İLK KEZ

Trabzonspor'un Göztepe ile oynadığı maçta Ahmet Canbaz ilk kez 11'de sahaya çıkarken, altyapıdan kadroya dahil edilen Cafer Tosun da bu sezon ilk kez müsabaka kadrosuna dahil edildi.

Sezon başında Almanya temsilcisi Werder Bremen'den transfer edilen 21 yaşındaki Ahmet Canbaz, son iki lig maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

6 OYUNCUNUN SAKATLIĞI VAR

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Caleb Ekuban, Ogenyi Onazi, Abdulkadir Ömür, John Obi Mikel, Daniel Sturridge ve Abdulkadir Parmak, Göztepe karşısında takımdaki yerlerini alamadı.

Bu futbolculardan Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın Rusya temsilcisi Krasnodar ile hafta içi yapılacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyip giyemeyeceğinin daha sonra netlik kazanacağı, diğer oyuncuların ise söz konusu mücadelede de kadroda yer almayacağı öğrenildi.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI

Trabzonspor ile Göztepeli futbolcular, karşılaşma öncesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla sahaya ağız maskesiyle çıktı.

Öte yandan müsabakaya taraftarlar ilgi göstermedi.

Tribünlerde boşluklar göze çarparken, Göztepe taraftarları da takımlarına destek vermek için tribündeki yerini aldı.