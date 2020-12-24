Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın eli değdi

AKŞAM

Trabzonspor, tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı 6 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-Mavililer, Newton ile 0.75 puan ortalaması yakalarken Avcı ile bu oran 2.33'e çıktı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile şaha kalktı... Sezona Eddie Newton yönetiminde başlayan Bordo-Mavililer, üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrasında İngiliz teknik adamla yollarını ayırınca Abdullah Avcı ile anlaştı. Avcı yönetiminde Süper Lig’de 6 maça çıkan Karadeniz ekibi şu ana kadar yenilgi yüzü görmedi. İçeride ve dışarıda oynadığı maçlarda her gün üstüne koyarak ilerleyen Fırtına, Newton ile 0.75, Avcı ile 2.33 maç başı puan ortalaması yakaladı. Süper Lig’de 14 hafta sonunda 20 puanı bulunan Bordo-Mavililer, 10 puanı iç, 10 puanı ise dış sahada elde etti. İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton’un takımdan ayrılmasının ardından ligde son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 55 gündür de rakiplerine yenilmiyor. Newton ile ilk 8 haftada 15 gol yiyen Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çıktığı 6 maçta ise sadece 2 kez topu filelerinde gördü. Maç başı 1.87 olan gol yeme ortalaması da Avcı ile böylece 0.33’e geriledi.