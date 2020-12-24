  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Aralık 2020 Perşembe 08:01
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın eli değdi

Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın eli değdi

Paylaş

AKŞAM

Trabzonspor, tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı 6 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-Mavililer, Newton ile 0.75 puan ortalaması yakalarken Avcı ile bu oran 2.33'e çıktı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile şaha kalktı... Sezona Eddie Newton yönetiminde başlayan Bordo-Mavililer, üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrasında İngiliz teknik adamla yollarını ayırınca Abdullah Avcı ile anlaştı. Avcı yönetiminde Süper Lig’de 6 maça çıkan Karadeniz ekibi şu ana kadar yenilgi yüzü görmedi. İçeride ve dışarıda oynadığı maçlarda her gün üstüne koyarak ilerleyen Fırtına, Newton ile 0.75, Avcı ile 2.33 maç başı puan ortalaması yakaladı. Süper Lig’de 14 hafta sonunda 20 puanı bulunan Bordo-Mavililer, 10 puanı iç, 10 puanı ise dış sahada elde etti. İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton’un takımdan ayrılmasının ardından ligde son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 55 gündür de rakiplerine yenilmiyor. Newton ile ilk 8 haftada 15 gol yiyen Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çıktığı 6 maçta ise sadece 2 kez topu filelerinde gördü. Maç başı 1.87 olan gol yeme ortalaması da Avcı ile böylece 0.33’e geriledi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Ali Koç: 'Birine vuracaksanız, bana vurun'
Ali Koç: 'Birine vuracaksanız, bana vurun'

Ali Koç: 'Birine vuracaksanız, bana vurun'

'Hakemin biraz şahsiyeti varsa bu gece uyuyamaz'
'Hakemin biraz şahsiyeti varsa bu gece uyuyamaz'

'Hakemin biraz şahsiyeti varsa bu gece uyuyamaz'

Fenerbahçe-Başakşehir maçında skandal hakem kararı
Fenerbahçe-Başakşehir maçında skandal hakem kararı

Fenerbahçe-Başakşehir maçında skandal hakem kararı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

'Hakem maçı Başakşehir'den alıp Fenerbahçe'ye verdi'
'Hakem maçı Başakşehir'den alıp Fenerbahçe'ye verdi'

'Hakem maçı Başakşehir'den alıp Fenerbahçe'ye verdi'

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir Fk karşısındaki 4-1'lik galibiyetini değerlendirdi.

Kadıköy'de hakem maça damga vurdu, Kanarya 3 puana uçtu
Kadıköy'de hakem maça damga vurdu, Kanarya 3 puana uçtu

Kadıköy'de hakem maça damga vurdu, Kanarya 3 puana uçtu

Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir.

G.Saray ve F.Bahçe arasında flaş atışma
G.Saray ve F.Bahçe arasında flaş atışma

G.Saray ve F.Bahçe arasında flaş atışma

Galatasaray Kulübü, hakem kararlarının tartışıldığı Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrasında flaş bir paylaşım yaptı.

Erol Bulut'tan eleştirilere yanıt geldi
Erol Bulut'tan eleştirilere yanıt geldi

Erol Bulut'tan eleştirilere yanıt geldi

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Nazım Sangare: 'Şimdi konuşma zamanı değil'
Nazım Sangare: 'Şimdi konuşma zamanı değil'

Nazım Sangare: 'Şimdi konuşma zamanı değil'

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası beraberlik golünü kaydeden Nazım Sangare'den açıklama geldi.

Dilmen: 'Gustavo kırmızı kart görmeliydi'
Dilmen: 'Gustavo kırmızı kart görmeliydi'

Dilmen: 'Gustavo kırmızı kart görmeliydi'

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı mücadelenin 15. dakikasında Luiz Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı sert müdahale tartışma konusu oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.