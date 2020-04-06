Trabzonspor'a 3 yıldızından muhteşem katkı

Bordo-Mavililer'in hücum 3'lüsü parmak ısırtıyor... Geçen sezon başında kadroya katılan Nwakaeme ile Ekuban performanslarıyla göz kamaştırırken, bu sezon transfer edilen Sörloth da takımına büyük katkı sağladı.
65 gol, 35 asist...
Nwakaeme iki sezonda çıktığı 68 karşılaşmada 24 kez ağları sarsarken, 20 kez de gol pası verdi. Ekuban 61 sınavda 16 gol, 9 asistle oynadı. Devleri peşine takan Sörloth ise 39 maçta 25 kez fileleri havalandırırken, 6 da asist yaptı. Böylece Fırtına'yı zirveye taşıyan 3'lü 168 mücadelede tam 65 gol, 35 asistle 100 gole doğrudan etki etti.
Transfer dersi verdiler
Çok etkili olan bu üçlünün maliyeti ise sudan ucuz! Nwakaeme 1.1 milyon Euro'ya takıma kazandırılırken, Ekuban'ın da 1.2 milyon Euro'ya bonservisi alındı. Sörloth'un ise bir senelik kiralama ücreti sadece 375 bin Euro. Nwakaeme ve Sörloth senelik 1.5 milyon Euro kazanırken, Ekuban ise 750 bin Euro'ya oynuyor. Yani bu 3'lü için sadece 6 milyon 425 bin Euro ödeyen ve karşılığını fazlasıyla alan Trabzonspor rakiplerine adeta transfer dersi verdi.
Ekuban performasıyla Lazio, Celtic ve Rangers gibi ekipleri peşine taktı. İki senelik kiralanan Sörloth'un 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor, 124 dakikada bir gole katkı sağlayan Nwakaeme istikrarı ile hayran bırakıyor.
(Fanatik)
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