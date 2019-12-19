Trabzonspor, Ziraat türkiye Kupası'dan Altay'ı farklı mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, Altay'ı ağırladı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Trabzonspor, evinde oynadığı rövanş karşılaşmasını da 4-1 kazandı ve tur atladı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 51 ve 64. dakikada Daniel Sturridge, 56. dakikada Caleb Ekuban, 71. dakikada Ivanildo Fernandes kaydetti. Altay'ın tek gollü 83. dakikada Marco Paixao'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 12:00'de gerçekleşecek.

İLK 11'DE 7 İSİM DEĞİŞTİ!

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Altay'ı konuk eden Trabzonspor, Süper Lig'de geçen hafta oynadığı Yukatel Denizlispor karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı. Pereira, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Nwakaeme ve Sörloth gibi futbolcularını kulübede oturtan teknik direktör Ünal Karaman, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Serkan Asan, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj ve Ekuban'a forma şansı verdi. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Ahmet Canbaz ve Erce Kardeşler, kadroda yer almadı.

ERCE SON ANTRENMANDA SAKATLANDI

Trabzonspor'un Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görev yapan kaleci Erce Kardeşler sakatlanınca, kaleye yine Uğurcan Çakır geçti. Erce Kardeşler, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlık yaşayınca rövanş karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Altay karşılaşmasına ilgi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar göze çarparken, müsabakanın hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan az sayıdaki bordo-mavili taraftar ise karşılaşma öncesi futbolculara alkışlarla moral verdi. Bir grup konuk ekip taraftarı da tribünde kendilerine ayrılan bölümde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.