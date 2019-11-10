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  3. Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın yerini Yunus Mallı ya da Oğuzhan Özyakup ile dolduracak

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın yerini Yunus Mallı ya da Oğuzhan Özyakup ile dolduracak

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın yerini Yunus Mallı ya da Oğuzhan Özyakup ile dolduracak

Yusuf Yazıcı’nın yerini doldurmak için harekete geçen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman’ın önüne iki isim getirecek: Yunus Mallı ve Oğuzhan Özyakup.

Trabzonspor’da yönetim, devre arası transfer dönemi için büyük mesai harcıyor. Ocak ayında özellikle Yusuf Yazıcı’nın yerini doldurmak isteyen Bordo-Mavililerde gündeme iki isim geldi.

İLK ADAY YUNUS MALLI

Trabzonspor’un bu bölge için ilk adayı Yunus Mallı. Wolfsburg’ta oynayan milli futbolcu, Bundesliga’da 10 hafta geride kalırken hiçbir maçta ilk 11’de sahaya çıkmadı. 27 yaşındaki futbolcuyu ikna eden Bordo-Mavililer, Alman ekibiyle ise görüşmelerini sürdürüyor.

DİĞER İSİM OĞUZHAN ÖZYAKUP

Beşiktaş’ta son yıllarda forma şansı bulmakta zorlanan ve oynadığı karşılaşmalarda da eleştiri oklarının hedefi olan Oğuzhan Özyakup, Siyah-Beyazlılar tarafından gözden çıkarıldı. Bu gelişmeler üzerine harekete geçen Trabzonspor, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi transfer konusunda ikna etti. Bordo-Mavili yönetimin kısa süre içinde Oğuzhan Özyakup’la da görüşmesi bekleniyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, her iki futbolcuyla da anlaşıp transferde son kararı teknik direktör Ünal Karaman’a bırakacak.


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