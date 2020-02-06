Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın formasını müzeye kaldırdı

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından, "sen dönene kadar" etiketiyle, Yusuf Yazıcı'nın formasının Trabzonspor Müzesi'ne kaldırıldığı bir video paylaşıldı.
#SenDöneneKadar ???#YusufYazıcı #97 @YaziciYusuf97 pic.twitter.com/KY03Nswcac— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) February 6, 2020
Müzede formanın bulunduğu yerde, "Yusuf Yazıcı'nın emekli edilen 97 numaralı forması" ifadesi yer aldı.
Yusuf Yazıcı da Trabzonspor Kulübünün bu paylaşımını alıntı yaparak, "Çok büyük onur, çok büyük sorumluluk. Layık gören başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederim. Bu kulübün tarihinde ufacık da olsa bir yere sahip olmanın onurunu yaşattınız bana." açıklamasında bulundu.
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