Trabzonspor, Yunus Mallı için tekrar devrede

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Adı Galatasaray'la da anılan Yunus Mallı, bir kez daha Trabzonspor'un radarına girdi. Wolfsburg oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isterken Alman ekibinin bonservis talep etmesi beklenmiyor.

Trabzonspor’da transfer operasyonu başlarken, öncelikli ihtiyaç orta saha. Buraya 2 hatta 3 takviye yapılması gündemde. Hedefteki oyunculardan biri oldukça tanıdık: Yunus Mallı. Sezon başında da transferi hedeflenen ancak o dönemde Wolfsburg’da kalıp, şansını denemek isteyen 28 yaşındaki Milli yıldız, Bundesliga ekibinde gözden çıkarıldı. Ligde sadece 1 maçta forma giyen, 5 karşılaşmada kadroya bile giremeyen Yunus, ocakta ayrılacak.



BONSERVİS SORUNU YOK



Wolfsburg’un, sezon sonunda mukavelesi bitecek başarılı futbolcu için bonservis talep etmesi beklenmiyor. Almanlar, oyuncunun maaş maliyetinden kurtulmak istiyor. Daha önce adı Galatasaray’la da anılan Yunus’un şu anda Türkiye’deki en ciddi talibinin Trabzonspor olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın hem kanatlarda hem de 10 numarada görev yapabildiği için Yunus’u takımında görmeyi hedeflediği belirtildi.

A MİLLİ TAKIM İÇİN...



Pandemi nedeniyle ertelenen ve yazın düzenlenecek olan EURO 2020’de yeniden A Milli Takım kadrosunda yer almak isteyen Yunus Mallı, bunun için Türkiye’ye gelip, göz önünde olmayı düşünüyor. Yönetimin, oyuncunun temsilciliğini yapan menajeri İlhan Mallı ile temasları sürdürdüğü öğrenilirken, Yunus’u ikna konusunda gerekirse Abdullah Avcı’nın bizzat devreye girebileceği öğrenildi.