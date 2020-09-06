Trabzonspor, Yordan Osorio'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı

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Trabzonspor, Porto'nun 26 yaşındaki Venezuelalı stoperi Yordan Osorio transferini bitirdi. Bordo-Mavililer, başarılı savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor’un uzun süredir gündeminde yer alan Yordan Osorio’yu bitirdiği öğrenildi.



Bordo-Mavililer bonservisi Porto’da olan ama geçen sezonu Rus Ligi ekiplerinden Zenit St.Petersburg’da geçiren Venezuelalı stoperi kadrosuna katmak için yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. Karadeniz temsilcisinin, Portekiz ekibine 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi kabul edildi.

ORTA SAHADA DA OYNUYOR



Osorio’nun stoper mevkiinin yanısıra orta sahada da görev yapabildiği belirtiliyor. Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Eddie Newton’ın takıma kazandırmayı çok istediği futbolcu için birkaç güne kadar imzaların atılması bekleniyor.