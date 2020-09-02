Trabzonspor, Yordan Osorio ve Vitor Hugo transferlerinde imza aşamasına geldi

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Bir süredir stoper transferi için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, 2 futbolcunun transferini bitirmek üzere. Bordo-Mavililer, Yordan Osorio ve Vitor Hugo ile imza aşamasına geldi.

Savunmasına kalite katmayı hedefleyen Trabzonspor, iki transferde sona geldi. Bordo- Mavililer hem Venezuelalı stoper Yordan Osorio hem de kulübü Porto ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Fırtına uzun süredir takip ettiği Vitor Hugo'da da görüşmeleri imza aşamasına getirdi. İki gelişmeyi dış basın kaynakları da doğrularken, çok ufak pürüzlerin giderilmesi durumunda transferlerin resmiyet kazanacağı öğrenildi.



DA COSTA VE HOSSEINI’YLE YOLLAR AYRILIYOR

Bu doğrultuda geçen sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Fırtına'nın yeni dönemde stoper tandemi değişecek. Messias'ı gönderen Karadeniz ekibinde, Da Costa ve Hosseini'yle yolların ayrılması beklenirken, Campi ile Hüseyin de kulübeye çekilecek. Büyük bir aksilik olmaması durumunda Trabzonspor'un stoper tandemi Osorio ile Hugo'dan oluşacak.