Trabzonspor, Yordan Osorio ve Vitor Hugo transferlerinde imza aşamasına geldi

Savunmasına kalite katmayı hedefleyen Trabzonspor, iki transferde sona geldi. Bordo- Mavililer hem Venezuelalı stoper Yordan Osorio hem de kulübü Porto ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Fırtına uzun süredir takip ettiği Vitor Hugo'da da görüşmeleri imza aşamasına getirdi. İki gelişmeyi dış basın kaynakları da doğrularken, çok ufak pürüzlerin giderilmesi durumunda transferlerin resmiyet kazanacağı öğrenildi.
DA COSTA VE HOSSEINI’YLE YOLLAR AYRILIYOR
Bu doğrultuda geçen sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Fırtına'nın yeni dönemde stoper tandemi değişecek. Messias'ı gönderen Karadeniz ekibinde, Da Costa ve Hosseini'yle yolların ayrılması beklenirken, Campi ile Hüseyin de kulübeye çekilecek. Büyük bir aksilik olmaması durumunda Trabzonspor'un stoper tandemi Osorio ile Hugo'dan oluşacak.
Trabzonspor'un gol kralı forveti Alexander Sörloth konusunda RB Leipzig'in inadı sürüyor.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yla da her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılması için Brezilyalı futbolcunun Al Nasr ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği öğrenildi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerinden maliyet raporu istedi. 31 yaşındaki ön libero, Medipol Başakşehir'in de radarında.
Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncular üzerinde mesai harcıyor. Siyah-Beyazlı yönetim; Enzo Roco, Tyler Boyd, Isimat Mirin ve Jeremain Lens'ten kendilerine takım bulmasını istedi.
İddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Bordo- Mavililer, Flavio ve Trondsen'in ardından orta saha için tanıdık bir isme yöneldi: Manuel Fernandes... Krasnodar'la yollarını ayıran Portekizli oyuncuyla masaya oturulduğu ve 1+1 yıllık sözleşme üzerinden mali detayların konuşulduğu öğrenildi.