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Trabzonspor yönetimi Ekuban için harekete geçiyor

Trabzonspor yönetimi Ekuban için harekete geçiyor

Trabzonspor'a geldiği günden beri çalışkanlığı, yeteneği ve disipliniyle teknik heyetin gözüne girmeyi başaran Caleb Ekuban için yönetimin birkaç gün içinde harekete geçeceği öğrenildi.

Leeds'ten kiralanan Ekuban'ın bonservisi 1 milyon Euro karşılığında alınacak. Ekuban sezon başında İngiltere ekibi Leeds United'dan kiralanmıştı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Caleb Ekuban ile ilgili kısa bir süre önce "31 Mayıs'a kadar Ekuban'ın tapusu benim elimde. Takımdan hiç kimse gitmeyecek, yönetim de Allah ömür verirse 3 sene görev yapacakmış gibi çalışıyoruz. O konuda bir sıkıntı yok. Sadece şunu düşünsünler, Ekuban'ı getirdiğimiz zaman neler söyleniyordu, bugünkü Ekuban için ne söyleniyor?" açıklamasını yapmıştı.

(Takvim)

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