Trabzonspor yönetimi, Daniel Sturridge'i satmak ya da sözleşmesini feshetmek istiyor

Trabzonspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan ve büyük umutlarla alınan Daniel Sturridge beklentilerin altında kaldı. Çoğu zaman ağrılarını bahane ederek forma giymek istemedi. Bu durum da Bordo-mavili yönetimi sezon sonu için harekete geçirdi. Trabzonsporlu kurmaylar İngiliz golcüyü ya satacak ya da sözleşmesini feshedecek. Fakat yıldız oyuncunun maliyeti de sözleşme feshi ile birlikte 33 Milyon TL’yi bulacak.
Dünya yıldızı olarak getirildi. İsteyip oynadığı maçlarda gollerini attı. Ama çoğu zaman da ağrılarını bahane edip oynamadı. Beklentileri bir türlü karşılayamadı. Son kupa maçında da isteksiz görüntüsü ile dikkat çekti. Bu durumdan rahatsız olan bazı yöneticilerin Daniel Sturridge’i sezon sonunda ya uygun bir teklife göndermeyi ya da sözleşmesini feshetmeyi planladığı ifade edildi.
Fakat takımdan gitmeye niyeti olmayan İngiliz golcünün sözleşmesi feshedilmesi durumunda faturası da ağır olacak. Bu güne kadar transferde hata yapmayan ve kaliteli isimleri ucuza alan Bordo-Mavili yönetim de Sturridge konusundan rahatsız olduğu ifade edildi. Bu sezon sonuna kadar 3.5 Milyon Euro’yu cebine koyacak olan Sturridge, sözleşmesinin feshedilmesi durumunda 1.5 Milyon Euro daha alacak. Bu da kulübün kasasından 33 Milyon TL’nin çıkmasına neden olacak.
(Karadeniz Gazetesi)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. İstifa edeceği yönündeki iddialara da cevap veren Özdemir; harcama limitlerinden VAR’a, ertelenen Malatyaspor-Trabzonspor maçından Beşiktaş’ın kural hatası talebi ve Zorlu’daki görüşmeye kadar birçok konuya değindi. Özdemir ayrıca Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un iddialarını da yanıtladı.
Galatasaray’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’dan 1 milyon Euro’ya kiraladığı Mario Lemina için Lazio’nun devreye girdiği öğrenildi.
A Takım'ın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, altyapı sorumlusu olarak çalışan Yasin Sülün ile yollarını ayırdı. Sülün, insan kaynakları departmanından gelen telefonla ayrılığın bildirildiğini aktarırken, "Dün insan kaynaklarından bir kadın arkadaşımız aradı ve görevimize son verildiğini söyledi. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Bu hiç şık olmadı" dedi.
Dün akşam kupada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan Younes Belhanda, Fatih Terim’i çileden çıkardı.
Galatasaray’da sakatlığını atlatan Radamel Falcao koşulara başladı.
Barcelona'da Sportif Direktör Eric Abidal ile problemler yaşayan Messi, sezon sonunda Katalan devinden ayrılmaya karar verdi.
G.Saray’a jest yapan Japon oyuncu, kadro dışı kaldığı dönemi Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istemediğini söyledi. Nagatomo, takım aramaya başladı.