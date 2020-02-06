Trabzonspor yönetimi, Daniel Sturridge'i satmak ya da sözleşmesini feshetmek istiyor

Trabzonspor yönetimi, 2+1 yıllık sözleşmeyle transfer ettiği Daniel Sturridge’in performansından memnun değil. Bordo-Mavililer, İngiliz forveti satmak ya da sözleşmesini feshetmek istiyor.

Trabzonspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan ve büyük umutlarla alınan Daniel Sturridge beklentilerin altında kaldı. Çoğu zaman ağrılarını bahane ederek forma giymek istemedi. Bu durum da Bordo-mavili yönetimi sezon sonu için harekete geçirdi. Trabzonsporlu kurmaylar İngiliz golcüyü ya satacak ya da sözleşmesini feshedecek. Fakat yıldız oyuncunun maliyeti de sözleşme feshi ile birlikte 33 Milyon TL’yi bulacak.

Dünya yıldızı olarak getirildi. İsteyip oynadığı maçlarda gollerini attı. Ama çoğu zaman da ağrılarını bahane edip oynamadı. Beklentileri bir türlü karşılayamadı. Son kupa maçında da isteksiz görüntüsü ile dikkat çekti. Bu durumdan rahatsız olan bazı yöneticilerin Daniel Sturridge’i sezon sonunda ya uygun bir teklife göndermeyi ya da sözleşmesini feshetmeyi planladığı ifade edildi.

Fakat takımdan gitmeye niyeti olmayan İngiliz golcünün sözleşmesi feshedilmesi durumunda faturası da ağır olacak. Bu güne kadar transferde hata yapmayan ve kaliteli isimleri ucuza alan Bordo-Mavili yönetim de Sturridge konusundan rahatsız olduğu ifade edildi. Bu sezon sonuna kadar 3.5 Milyon Euro’yu cebine koyacak olan Sturridge, sözleşmesinin feshedilmesi durumunda 1.5 Milyon Euro daha alacak. Bu da kulübün kasasından 33 Milyon TL’nin çıkmasına neden olacak.

(Karadeniz Gazetesi)