Trabzonspor yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'e sonunda kavuşuyor

SPOR GÜNDEMİ

Sturridge bıktırdı! Sturridge bıktırdı! Bordo-Mavililer, müthiş yeteneklere sahip olan İngiliz oyuncunun transferinde büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Devre arasında satışına sıcak bakılmayan Sturridge böyle devam ederse sezon sonu tutulmayacak.

Demirkol'dan çok konuşulacak iddia! Ersun Yanal... Demirkol'dan çok konuşulacak iddia! Ersun Yanal... Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası beIN Manşet adlı programda derbiyi değerlendirdi.

Anlaşma tamam! Süper Lig devi transferi bitirdi Anlaşma tamam! Süper Lig devi transferi bitirdi Loris Karius’la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş, tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı.

20 yıllık zafer dünyanın dilinde! 20 yıllık zafer dünyanın dilinde! Sarı-Kırmızılılar’ın Kadıköy’deki zaferini tüm dünya basını manşetlerine taşıdı. Galatasaray’ın tarihi yeniden yazdığına değinildi. Sinir derbisinde kazananın G.Saray olduğu vurgulandı. Kıtalararası maçın önemi bir kez daha ortaya çıktı.

4 haftada çöküş 4 haftada çöküş Fenerbahçe, ligde oynadığı 4 haftada 11 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı!..

Galatasaray'da derbi zaferi sonrası kesenin ağzı açıldı Galatasaray'da derbi zaferi sonrası kesenin ağzı açıldı Kadıköy’deki tarihi zaferin ardından, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kesenin ağzını ardına kadar açtı. Sarı-Kırmızılı futbolculara galibiyet primi olarak 4 milyon TL dağıtılacak.