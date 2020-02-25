Trabzonspor yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'e sonunda kavuşuyor

29 Ağustos 2019’da Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi’nde AEK ile oynadığı karşılaşmada menüsküsü yırtılan Abdülkadir Ömür, formasına kavuşmak için artık gün sayıyor...
Almanya’da ameliyat olan ve yaklaşık 6 aydır tedavi sürecinde olan 20 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta idmanlara başlamıştı.
Her geçen gün fizik açığını kapatan milli futbolcunun cumartesi günü oynanacak Rizespor mücadelesinde kulübede olması bekleniyor.
(Fanatik)
Bordo-Mavililer, müthiş yeteneklere sahip olan İngiliz oyuncunun transferinde büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Devre arasında satışına sıcak bakılmayan Sturridge böyle devam ederse sezon sonu tutulmayacak.
Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası beIN Manşet adlı programda derbiyi değerlendirdi.
Loris Karius’la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş, tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı.
Sarı-Kırmızılılar’ın Kadıköy’deki zaferini tüm dünya basını manşetlerine taşıdı. Galatasaray’ın tarihi yeniden yazdığına değinildi. Sinir derbisinde kazananın G.Saray olduğu vurgulandı. Kıtalararası maçın önemi bir kez daha ortaya çıktı.
Fenerbahçe, ligde oynadığı 4 haftada 11 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı!..
Kadıköy’deki tarihi zaferin ardından, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kesenin ağzını ardına kadar açtı. Sarı-Kırmızılı futbolculara galibiyet primi olarak 4 milyon TL dağıtılacak.
Galatasaray, 3-1’lik Kadıköy zaferine özel tişört basmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, derbi sonrası Ozan Tufan’ın yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak ‘Böyle bir şey olabilir mi ya?’ sözlerinin yer aldığı tişörtleri satışa çıkaracak.