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aksam.com.tr
  • 25 Şubat 2020 Salı 08:42
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  • 25 Şubat 2020 Salı 08:42

Trabzonspor yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'e sonunda kavuşuyor

Trabzonspor yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'e sonunda kavuşuyor

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Trabzonspor'da yaklaşık 6 aylık bir tedavi süreci sonrası antrenmanlara başlayan Abdülkadir Ömür'ün Rizespor maçında kadroda olması bekleniyor.

29 Ağustos 2019’da Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi’nde AEK ile oynadığı karşılaşmada menüsküsü yırtılan Abdülkadir Ömür, formasına kavuşmak için artık gün sayıyor...

Almanya’da ameliyat olan ve yaklaşık 6 aydır tedavi sürecinde olan 20 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta idmanlara başlamıştı.

Her geçen gün fizik açığını kapatan milli futbolcunun cumartesi günü oynanacak Rizespor mücadelesinde kulübede olması bekleniyor. 

(Fanatik)

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