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aksam.com.tr
  • 06 Ekim 2020 Salı 15:58
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Trabzonspor yeni transferi Djaniny'nin lisansını çıkaramadı

Trabzonspor yeni transferi Djaniny'nin lisansını çıkaramadı

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Trabzonspor yeni transferi Djaniny'nin lisansını Al Ahli'den gerekli evrakların geç gönderilmesi sebebiyle çıkaramadı. Bordo-Mavililerin futbolcu için geçici lisans çıkartacağı öğrenildi.

Trabzonspor Kulübü, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Bordo mavililer, oyuncunun eski kulübü Al Ahli'nin gerekli evrakları geç göndermesinden ötürü lisansını çıkaramadı. Fırtına'nın, yaşanan bu sorun nedeniyle geçici lisans çıkartacağı öğrenildi.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Oyuncuya, 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadesine yer verilmişti.

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