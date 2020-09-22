Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda dar alanda oyun oynandı. Yarı sahada çift kale maçın ardından antrenman penaltı atışları ile son buldu. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Kamil Ahmet Çörekçi ile Caleb Ekuban’ın yanı sıra salonda çalıştığı belirtilen Ahmet Canbaz ile takımdan ayrı çalışan Pereira antrenmanda yer almadı.
Sezon öncesi Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan yeni transferlerden sol bek Marlon da takımla birlikte çalışmalara başladı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
'Haddini bil Ümit Öztürk'
Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi, Hajduk maçını kaçıracak, Fener derbisine yetişmesi de zor görünüyor. Sol bekte görev yine Linnes'in olacak.
Fenerbahçe, Zamalek'in genç golcüsü Mostafa Mohamed için Mısır ekibine 5 milyon euro önerdi. Ancak teklif reddedildi. Samatta için Aston Villa'yla görüşülüyor.
Kalecisi Edouard Mendy'yi Chelsea'ye kaptıran Fransız ekibi Rennes, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 12+3 milyon euro + sonraki satıştan pay teklifi sundu. Bordo-Mavili ekip 25 milyon euro talep ediyor ancak sonraki satıştan pay oranı yüzde 20 seviyelerine çekilirse bonservis bedeli 20 milyon euro civarlarına inebilir.
Maliyeti uyarsa Niasse Daha önce Akhisar forması giyen ve menajerine "Türkiye'ye dönmeye hazırım" diyen 30 yaşındaki golcü, verilecek parayı kabul ederse bordo-mavililerin kapısı açık.
Başakşehir, Galatasaray'dan Diagne'yi kiralamak istedi ancak sarı-kırmızılı yönetim 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.