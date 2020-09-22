Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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'Haddini bil Ümit Öztürk' 'Haddini bil Ümit Öztürk' 'Haddini bil Ümit Öztürk'

Galatasaray'da sakatlık kabusu Galatasaray'da sakatlık kabusu Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi, Hajduk maçını kaçıracak, Fener derbisine yetişmesi de zor görünüyor. Sol bekte görev yine Linnes'in olacak.

Fener'in 5 milyon euroluk teklifini reddettiler Fener'in 5 milyon euroluk teklifini reddettiler Fenerbahçe, Zamalek'in genç golcüsü Mostafa Mohamed için Mısır ekibine 5 milyon euro önerdi. Ancak teklif reddedildi. Samatta için Aston Villa'yla görüşülüyor.

Uğurcan için kıran kırana pazarlık! Sonraki satıştan pay şartı Uğurcan için kıran kırana pazarlık! Sonraki satıştan pay şartı Kalecisi Edouard Mendy'yi Chelsea'ye kaptıran Fransız ekibi Rennes, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 12+3 milyon euro + sonraki satıştan pay teklifi sundu. Bordo-Mavili ekip 25 milyon euro talep ediyor ancak sonraki satıştan pay oranı yüzde 20 seviyelerine çekilirse bonservis bedeli 20 milyon euro civarlarına inebilir.

Trabzonspor'da Oumar Niasse sürprizi Trabzonspor'da Oumar Niasse sürprizi Maliyeti uyarsa Niasse Daha önce Akhisar forması giyen ve menajerine "Türkiye'ye dönmeye hazırım" diyen 30 yaşındaki golcü, verilecek parayı kabul ederse bordo-mavililerin kapısı açık.