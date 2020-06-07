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aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 19:15
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Trabzonspor, yemekte bir araya geldi

Trabzonspor, yemekte bir araya geldi

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Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcular ve aileleri, kulübün düzenlediği yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yemek organizasyonu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde akşam antrenmanı öncesinde düzenlendi.

Organizasyonda Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörler, takım personeli ve futbolcular ile aileleri hoşça vakit geçirdi.

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