Trabzonspor Vitor Hugo'yu 3,2 milyon euroya transfer etti

Trabzonspor, Palmeiras'ın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'yu 3,2 milyon euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı

KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın kulübümüze transferi konusunda, Palmeiras Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Palmeiras Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4(Dört) eşit taksit halinde ve aşağıdaki vadelerde toplam 3.200.000.-EUR ödenecektir.

-30.10.2020 800.000.-EUR

-30.10.2021 800.000.-EUR

-30.10.2022 800.000.-EUR

-30.10.2023 800.000.-EUR

Ayrıca, Palmeiras Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i,ödenecektir.”