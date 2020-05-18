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aksam.com.tr
  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:27
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  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:27

Trabzonspor ve Başakşehir'in Davidson savaşı

Trabzonspor ve Başakşehir'in Davidson savaşı

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, Vitoria Guimaraes'te forma giyen Davidson da Luz Pereira ile ilgileniyor.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Bordo-mavililer, Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında forma giyen Davidson da Luz Pereira'yı takibe aldı.

Sol açıkta forma giymesinin yanı sıra ofansif orta saha ve sağ kanatta da oynayabilen 29 yaşındaki oyuncunun 2.5 milyon Euro'luk bonservisi yüksek bulunurken, öncelik satın alma opsiyonuyla kiralamaya verilecek.

Portekiz basınına göre Trabzon'un bu transferdeki rakibi Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdiği en yakın rakibi Başakşehir. Turuncu-lacivertliler de oyuncu için yakın takipte.

Bu sezon Vitoria Guimaraes forması altında 37 maça çıkan Davidson, bu karşılaşmalarda 10 gol kaydederken, 11 de asist yapma başarısı gösterdi.

(Sabah)

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